У Тайвані заявили про повне припинення постачання до РФ верстатів, які використовують на військових підприємствах

Міністерство економіки Тайваню заявило про повне припинення постачання до Росії верстатів, які можуть використовуватися на військових підприємствах.

Про це пише Німецька хвиля.

Після публікації серії розслідувань щодо таких поставок на острові посилили правила експортного контролю. Зокрема, суттєво збільшено – до 1 млн тайванських доларів (приблизно 31 100 доларів США) – розмір штрафу за первинне порушення санкцій, введених проти РФ та Білорусі.

Крім того, Мінекономіки повідомило, що веде "активну роз'яснювальну роботу" з виробниками, закликаючи їх дотримуватись законів та контролювати кінцевий потік продукції.

За інформацією відомства, зміни є дієвими та обсяг експорту верстатів з Тайваню до Росії "впав до нуля".

Тайвань був найважливішим постачальником верстатів у РФ

У січні цього року російське видання The Insider і тайванське The Reporter опублікували спільне розслідування, в якому йшлося про те, що Тайвань, попри проукраїнську позицію влади, став головним постачальником металообробних верстатів для підприємств військово-промислового комплексу Росії. У публікації вказувалося, що цей експорт йде через треті країни, наприклад Туреччину.

Вже в лютому Тайбей ввів санкції проти кількох російських компаній, що фігурували у статті.

У липні вийшло нове розслідування The Insider про те, що тайванська компанія Giant Force має намір в обхід обмежень надати Росії прилад для тестування термостійкого покриття корпусів ракет ‒ камеру соляного туману. У цій схемі, за даними видання, брали участь китайський завод тайванської фірми, малайзійська транспортна компанія та киргизький банк. Унаслідок постачання було зірвано завдяки пильності банків, зокрема китайських, які побоювалися санкцій за експорт товарів подвійного призначення.

Про постачання тайванських верстатів до Росії йшлося також у доповідях британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень та Open Source Centre ‒урядового центру США, що аналізує інформацію з відкритих джерел для американських спецслужб.