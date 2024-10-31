На Тайвані вирує один із найбільших за 30 років тайфунів

На Тайвані вирує тайфун "Конг-рей", якому присвоїли четверту категорію. Цей шторм є одним із найсильніших за останні 30 років на острові.
Про це пише ВВС.
Діаметр шторму сягає понад 500 кілометрів, швидкість вітру близько 33 км/год. Тайфун вже досяг східного узбережжя острова.
Школи та офіси по всьому Тайваню закрили, а супермаркети спусташені, бо мільйони жителів готувалися до негоди. Скасовані сотні авіарейсів і поромів. Також зупинила свою роботу фондова біржа країни.
За даними синоптиків острівної метеорологічної служби, у східній частині Тайваню, яка найбільше постраждає від тайфуну "Конг-Рей", за чотири дні може випасти до 1200 мм опадів.
Міністерство оборони Тайваню заявило про готовність 36 000 солдатів для участі у потенційних рятувальних заходах.Очікується, що шторм поступово ослабне після виходу на сушу та просування через Тайвань. Негода повинна покинути острів у п'ятницю.
Незвичним є те, що такий потужний тайфун проходить так пізно в році, адже сезон тайфунів на Тайвані зазвичай припадає на період з липня по вересень.
- Цього року два сильні шторми вже пройшли через Тайвань. Зокрема, через супертайфун "Кратон" загинули чотири людини та понад 700 отримали поранення.
- Найсмертоноснішим штормом, який обрушився на Тайвань за останні десятиліття, був "Моракот" у серпні 2009 року. Тоді випало 2777 мм дощу, що викликало раптові повені та зсуви, які забрали життя майже 900 людей.