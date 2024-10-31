Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

На Тайвані вирує один із найбільших за 30 років тайфунів

Шторму присвоїли четверту категорію. 

На Тайвані вирує один із найбільших за 30 років тайфунів
Тайфун на Тайвані
Фото: EPA/UPG

На Тайвані вирує тайфун "Конг-рей", якому присвоїли четверту  категорію. Цей шторм є одним із найсильніших за останні 30 років на острові. 

Про це пише ВВС. 

Діаметр шторму сягає понад 500 кілометрів, швидкість вітру близько 33 км/год. Тайфун вже досяг східного узбережжя острова.

Школи та офіси по всьому Тайваню закрили, а супермаркети спусташені, бо мільйони жителів готувалися до негоди. Скасовані сотні авіарейсів і поромів. Також зупинила свою роботу фондова біржа країни.

Тайвань підготувався до тайфуну
Фото: EPA/UPG
Тайвань підготувався до тайфуну

За даними синоптиків острівної метеорологічної служби, у східній частині Тайваню, яка найбільше постраждає від тайфуну "Конг-Рей", за чотири дні може випасти до 1200 мм опадів.

Міністерство оборони Тайваню заявило про готовність 36 000 солдатів для участі у потенційних рятувальних заходах.Очікується, що шторм поступово ослабне після виходу на сушу та просування через Тайвань. Негода повинна покинути острів у п'ятницю.

Незвичним є те, що такий потужний тайфун проходить так пізно в році, адже сезон тайфунів на Тайвані зазвичай припадає на період з липня по вересень.

  • Цього року два сильні шторми вже пройшли через Тайвань. Зокрема, через супертайфун "Кратон" загинули чотири людини та понад 700 отримали поранення.
  • Найсмертоноснішим штормом, який обрушився на Тайвань за останні десятиліття, був  "Моракот" у серпні 2009 року. Тоді випало 2777 мм дощу, що викликало раптові повені та зсуви, які забрали життя майже 900 людей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies