КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

Південна Корея та Японія спільно повідомили про випробування КНДР балістичної ракети, яка впала у море приблизно у 300 кілометрах від японського узбережжя.

Як пише Reuters, військові обох країн припускають, що йшлося про міжконтинентальну ракету, здатну нести ядерний заряд, про підготовку до тестового запуску якої розвідкам було відомо заздалегідь.

Засіб ураження запустили поблизу Пхеньяна під великим кутом. Політ тривав близько 1 години 20 хвилин, що, за попередньою інформацією, є рекордом для північнокорейської зброї.

Міністерство оборони Японії заявило, що будь-яких пошкоджень внаслідок запуску не зафіксовано. Відомство засудило інцидент як такий, що загрожував не лише Японії, але й усій світовій спільноті.