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МЗС Росії викликало фінського посла через арешт російської нерухомості

Російська сторона пригрозила “заходами у відповідь".

МЗС Росії викликало фінського посла через арешт російської нерухомості
МЗС РФ викликало фінського посла через арешт російської нерухомості (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Росії викликало фінського посла через арешт російської нерухомості. 

Про це повідомила "Європейська правда".

МЗС Росії повідомило дипломатці, що Фінляндія має "переглянути в найкоротші терміни нелегітимне рішення" про арешт об’єктів нерухомості.

Інакше російська сторона пообіцяла “вжити заходів у відповідь".

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Окремо росіяни обурились тим, що МЗС Фінляндії залишило без реакції ноти російського посольства.

  • Раніше стало відомо, що Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.
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