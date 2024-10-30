У Фінляндії заарештували 40 об'єктів, які належать РФ

Дії Служби судових приставів пов'язані з рішенням міжнародного арбітражного суду у Гаазі, винесеним у квітні 2023 року.

Російський центр науки і культури в Гельсінкі

Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів на десятки мільйонів євро, що належать Росії. Про це повідомляє видання Yle.

Рішення про арешт означає, що нерухомість не можна продати чи передати.

Заарештованих об'єктів близько сорока, і їхня загальна вартість перевищує 35 млн євро. Серед них: Російський центр науки і культури в Гельсінкі, ділянка на пляжі для відпочинку дипломатів і будинки у всій країні.

Наприклад, у Турку заарештовано чотири квартири у центральній частині міста. Керівник міжнародного департаменту міста Турку Міка Акканен сказав, що у місті не знали, як використовувалися ці квартири.

За інформацією Helsingin Sanomat, нерухомість, що належить російській державі, почала вилучатися у всій Фінляндії.

Дії Служби судових приставів пов'язані з рішенням міжнародного арбітражного суду у Гаазі, винесеним у квітні 2023 року.

Суд зобов'язав Росію виплатити українській енергетичній компанії “Нафтогаз” понад п'ять мільярдів євро як компенсацію за збитки, завдані анексією Криму.