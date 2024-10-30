Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Помер народний депутат Олег Макаров
Помер народний депутат Олег Макаров
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

У Фінляндії заарештували 40 об'єктів, які належать РФ

Дії Служби судових приставів пов'язані з рішенням міжнародного арбітражного суду у Гаазі, винесеним у квітні 2023 року.

У Фінляндії заарештували 40 об'єктів, які належать РФ
Російський центр науки і культури в Гельсінкі
Фото: Yle.fi

Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів на десятки мільйонів євро, що належать Росії. Про це повідомляє видання Yle.

Рішення про арешт означає, що нерухомість не можна продати чи передати.

Заарештованих об'єктів близько сорока, і їхня загальна вартість перевищує 35 млн євро. Серед них: Російський центр науки і культури в Гельсінкі, ділянка на пляжі для відпочинку дипломатів і будинки у всій країні.

Наприклад, у Турку заарештовано чотири квартири у центральній частині міста. Керівник міжнародного департаменту міста Турку Міка Акканен сказав, що у місті не знали, як використовувалися ці квартири.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За інформацією Helsingin Sanomat, нерухомість, що належить російській державі, почала вилучатися у всій Фінляндії.

Дії Служби судових приставів пов'язані з рішенням міжнародного арбітражного суду у Гаазі, винесеним у квітні 2023 року.

Суд зобов'язав Росію виплатити українській енергетичній компанії “Нафтогаз” понад п'ять мільярдів євро як компенсацію за збитки, завдані анексією Криму.

  • Раніше стало відомо, що Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies