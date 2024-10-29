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Рютте і фон дер Ляєн обговорили стратегічне партнерство між НАТО та ЄС

Вони домовилися створити нову робочу групу високого рівня для зміцнення існуючої співпраці.

Рютте і фон дер Ляєн обговорили стратегічне партнерство між НАТО та ЄС
Марк Рютте і Урсула фон дер Ляєн
Фото: Генштаб

Сьогодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зазначається, що дискусія була зосереджена на важливості тісного стратегічного партнерства між НАТО та Європейським Союзом. Співрозмовники погодилися, що агресивна війна Росії на європейській землі є найбільшою загрозою миру та безпеці на європейському континенті.

Рютте та фон дер Ляєн підкреслили, що розгортання північнокорейських солдатів на підтримку Росії представляє значну ескалацію війни проти України, а також - серйозну загрозу європейській безпеці та глобальному миру.

Вони також обговорили "зростання наполегливості авторитарних держав на світовій арені". Ці держави кидають виклик нашим спільним інтересам, цінностям і демократичним принципам, використовуючи різні засоби – політичні, економічні, технологічні та військові.

Щоб протистояти цим змінним загрозам і викликам генсек НАТО і голова Єврокомісії домовилися створити нову робочу групу високого рівня для зміцнення існуючої співпраці між НАТО та ЄС. Очікується, що планування першої зустрічі цільової групи буде просунуто в найближчі тижні.

  • У січні верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель на форумі Європейського оборонного агентства закликав ЄС посилювати свою військову мобільність і більше співпрацювати з НАТО.
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