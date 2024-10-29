У ЦВК Грузії заявили про частковий перерахунок голосів

Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі.

Центральна виборча комісія Грузії заявила сьогодні, що частково перерахує голоси після того, як опозиція не визнала офіційні результати парламентських виборів.

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на агентство AFP.

Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.

Опозиція вимагає повторних виборів

За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.

Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.

У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.

Нова антиурядова демонстрація анонсована на вечір вівторка.