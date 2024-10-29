У мексиканських джунглях виявили величезне загублене місто цивілізації мая

Це може бути другим місцем за щільністю після Калакмула, яке вважається найбільшим поселенням мая в стародавній Латинській Америці.

Археологи виявили у мексиканських джунглях величезне місто цивілізації мая, пише BBC.

Вони знайшли піраміди, спортивні майданчики, дамби, що з’єднують райони, і амфітеатри в південно-східному штаті Кампече.

Прихований комплекс знайшли за допомогою лідару ‒ типу лазерної зйомки, що картує структури, приховані під рослинністю.

На думку науковців, це може бути друге місце за щільністю поселення після Калакмула, яке вважається найбільшим поселенням мая в стародавній Латинській Америці.

Команда випадково виявила три пам’ятки розміром зі столицю Шотландії Единбург, коли один археолог переглядав дані в Інтернеті.

“Я був на сторінці 16 у пошуковій системі Google і знайшов лазерне дослідження, проведене мексиканською організацією моніторингу навколишнього середовища”, ‒ розповідає аспірант університету Тулейн у США Люк Олд-Томас.

Дослідження провели за допомогою лідара, методу дистанційного зондування, який запускає тисячі лазерних імпульсів із літака та наносить на карту об’єкти під ним, використовуючи час, потрібний сигналу для повернення.

Коли Олд-Томас обробив дані за допомогою методів, які використовують археологи, він побачив величезне стародавнє місто, яке могло бути домівкою для 30-50 000 людей на піку свого розвитку з 750 по 850 рік нашої ери.

Це більше, ніж кількість людей, які проживають у регіоні сьогодні, кажуть дослідники.

Олд-Томас і його колеги назвали місто Валеріаною на честь сусідньої лагуни. Валеріана має “ознаки столиці” і за щільністю забудови поступається тільки вражаючому місту Калакмуль, розташованому приблизно за 100 км.

“Знахідка змінює уявлення західних країн про те, що тропіки були місцем, де “загинули цивілізації”, ‒ каже професор Марчелло Кануто, співавтор дослідження.

Натомість ця частина світу була домом для багатих і складних культур, пояснює він.

Невідомо, що саме призвело до загибелі та остаточного опустошення міста, але археологи кажуть, що зміна клімату була основним фактором.