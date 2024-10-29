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У Чаді 40 військових загинули біля кордону з Нігерією, влада відповіла військовою операцією

Чиновники не сказали, хто є відповідальним за напад, але в регіоні активго діє угруповання "Боко Харам".

У Чаді 40 військових загинули біля кордону з Нігерією, влада відповіла військовою операцією
Президент Чаду Махамат Ідріс Дебі
Фото: EPA/UPG

Близько 40 солдатів Чаду загинули внаслідок нічного нападу на військову базу в прикордонному з Нігерією регіоні Лак, пише DW з посиланням на центральну владу Чаду, повідомляє DW.

Президент Махамат Ідріс Дебі відвідав місце події і наказав провести військову операцію “щодо переслідування та вистежування нападників до їхніх останніх укріплень”.

Уряд не уточнив, хто саме напав на військовий об'єкт чи якісь сили були мобілізовані для реагування.

Проте інформаційне агентство AFP із посиланням на неназвані місцеві джерела у сфері безпеки заявило, що за нападом стояли “елементи Боко Харам”. Джерело повідомило, що нападники захопили базу після початку атаки пізно ввечері в неділю. Потім вони нібито вкрали зброю, яку могли нести, та спалили транспортні засоби, оснащені важким озброєнням. 

AFP також послалося на високопоставленого офіцера Чада, заявивши, що командир підрозділу був серед убитих унаслідок нападу.

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Регіон озера Чад або Лак неодноразово піддавався нападам повстанців, зокрема “Боко Харам” та Ісламської держави в Західній Африці (ISWAP), яка самоутворилася після відходу від “Боко Харам”.

Рух бере свій початок у переважно мусульманській північно-східній Нігерії, але незабаром його вплив поширився на захід Чаду та північ Камеруну, де стикаються кордони трьох країн.

Міжнародне управління з питань міграції в червні зафіксувало понад 220 000 людей, які були переміщені через напади озброєних груп у провінції озера Чад.

Чад також є важливим західним союзником у регіональній боротьбі з ісламістським тероризмом у регіоні Сахель, і його значення зростає, оскільки інші країни цього регіону відвертаються від Заходу.

  • Малі, Нігер і Буркіна-Фасо останніми роками припинили військові операції зі США та Францією та звернулися за підтримкою до Росії після військових переворотів.
  • Чад активізував військові операції проти “Боко Харам” та інших джихадистських угруповань після нападу в березні 2020 року, під час якого загинуло приблизно 100 солдатів у цьому районі.
  • Відомо, що багаторічний президент Ідріс Дебі загинув у боях на передовій у 2021 році у віці 68 років, а владу перейняв його син Махамат Ідріс Дебі, старший генерал.
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