Архієпископ Пуерто-Рико вимагає вибачень від Дональда Трампа

Очільник церкви Пуерто-Рико, архієпископ Роберто Гонзалес Нівес закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа особисто вибачитися перед країною та її жителями через жарти, які під час мітингу у Нью-Йорку говорив прихильник республіканця комік Тоні Хінчкліфф.

Як пише BBC, клірик висловив обурення тим, що зі сцени актор назвав Пуерто-Рико "купою сміття, що плаває".

Упродовж понеділка інцидент з виступом Хінчкліффа на одному з найважливіших заходів передвиборчої кампанії Трампа критикували не лише демократи, але й однопартійці екпрезидента. Штаб політика вирішив відмежуватися від невдалих жартів коміка, заявивши, що вони "не відображають погляди Дональда Трампа".

Сам республіканець у соцмережах не залишив жодного коментаря щодо ситуації.