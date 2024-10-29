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Архієпископ Пуерто-Рико вимагає вибачень від Дональда Трампа

На мітингу республіканця лунали образливі жарти на адресу країни.

Архієпископ Пуерто-Рико вимагає вибачень від Дональда Трампа
Мітинг Трампа у Нью-Йорку, що зазнав критики
Фото: EPA/UPG

Очільник церкви Пуерто-Рико, архієпископ Роберто Гонзалес Нівес закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа особисто вибачитися перед країною та її жителями через жарти, які під час мітингу у Нью-Йорку говорив прихильник республіканця комік Тоні Хінчкліфф.

Як пише BBC, клірик висловив обурення тим, що зі сцени актор назвав Пуерто-Рико "купою сміття, що плаває". 

Упродовж понеділка інцидент з виступом Хінчкліффа на одному з найважливіших заходів передвиборчої кампанії Трампа критикували не лише демократи, але й однопартійці екпрезидента. Штаб політика вирішив відмежуватися від невдалих жартів коміка, заявивши, що вони "не відображають погляди Дональда Трампа". 

Сам республіканець у соцмережах не залишив жодного коментаря щодо ситуації. 

  • Пуерто-Рико є залежною територією США без статусу штату. Главою держави є президент США, країни ділять громадянство та валюту. 
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