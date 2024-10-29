Архієпископ Пуерто-Рико вимагає вибачень від Дональда Трампа

Очільник церкви Пуерто-Рико, архієпископ Роберто Гонзалес Нівес закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа особисто вибачитися перед країною та її жителями через жарти, які під час мітингу у Нью-Йорку говорив прихильник республіканця комік Тоні Хінчкліфф.
Як пише BBC, клірик висловив обурення тим, що зі сцени актор назвав Пуерто-Рико "купою сміття, що плаває".
Упродовж понеділка інцидент з виступом Хінчкліффа на одному з найважливіших заходів передвиборчої кампанії Трампа критикували не лише демократи, але й однопартійці екпрезидента. Штаб політика вирішив відмежуватися від невдалих жартів коміка, заявивши, що вони "не відображають погляди Дональда Трампа".
Сам республіканець у соцмережах не залишив жодного коментаря щодо ситуації.
- Пуерто-Рико є залежною територією США без статусу штату. Главою держави є президент США, країни ділять громадянство та валюту.