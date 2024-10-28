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З України видворили китайського вченого-шпигуна

Перед цим він відбув покарання у виправних колоніях Дніпропетровської області, а потім – у Запорізькій.

З України видворили китайського вченого-шпигуна
Фото: npu.gov.ua

З України видворили громадянина Китаю, який вів розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами.

Про це повідомили в Національній поліції.

Ідеться про 48-річного іноземця з науковим званням доктора технічних наук. До приїзду в Україну чоловік працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізувалася на виробництві озброєння, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

Прибув в Україну він на початку 2017 року. На території Дніпропетровщини він намагався схилити інших учених до співпраці. Служба безпеки затримала його під час спроби одержати за гроші таємні розробки в ракетно-космічній галузі.

Суд визнав іноземця винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу та призначив йому позбавлення волі. Покарання вчений відбував у виправних колоніях Дніпропетровської області, а потім – у Запорізькій.

28 жовтня шпигуна звільнили з виправного закладу. У цей же день правоохоронці доправили його до пункту пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" в Одеській області, де передали прикордонникам для подальшого відправлення до країни походження.

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