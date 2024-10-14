ЗМІ: шпигунська діяльність Китаю вийшла на безпрецедентний рівень

Західні уряди вважають, що Китай веде шпигунську діяльність у безпрецедентному масштабі: з залученням служб безпеки, приватних компаній і цивільного населення, пише Wall Street Journal.

Рідко який тиждень минає без попередження західної розвідки про те, яку загрозу несе КНР. Лише за один попередній місяць ФБР повідомило, що пов'язані з китайським урядом фірми взламали 260 000 пристроїв, зокрема камери та роутери, у Франції, Румунії, США, Великій Британії.

Розслідування Конгресу стверджує, що китайські вантажні крани, які використовують у морських портах США, мали вбудовану технологію, що могла дозволити Пекіну контролювати їх. Окрім того, американський уряд вважає, що ексстарший помічник губернаторки Нью-Йорка Кеті Хочул був китайським агентом.

У вересні в США серед ночі виявили п’ятьох китайців-випускників Мічиганського університету, які фотографувалися за кілька кроків від військових машин під час навчань Національної гвардії США, в яких брали участь військовослужбовці Тайваню. Чоловіки стверджували, що спостерігають за зірками.

Раніше цього року уряд Сполученого Королівства заявив, що пов’язані з Китаєм хакери отримали доступ до національних записів про реєстрацію виборців, які включають домашні адреси близько 40 мільйонів людей. Уряд США наразі перевіряє, чи хакерська група, пов’язана з китайською державою, проникла в основні американські провайдери широкосмугового зв’язку, що могло дати їй доступ до прослуховування американських правоохоронних органів. Співробітники розвідки стурбовані тим, що Китай краде низку особистих даних для навчання передових моделей ШІ.

Оскільки Китай стає більш наполегливим у військовому плані, включно з посиленням підтримки Росії у її війні в Україні, його таємні дії також становлять більшу загрозу. За словами західних чиновників, Сі Цзіньпін нібито наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року – до сторіччя заснування Народно-визвольної армії. Війна за Тайвань може втягнути Китай у конфлікт із США, які мають намір забезпечити самооборону острова.

Раніше цього року ФБР заявило, що Китай викрав сотні маршрутизаторів і використав їх для проникнення в американські водопровідні та енергетичні мережі, що викликає занепокоєння щодо можливої превентивної атаки на інфраструктуру США, якщо Вашингтон втрутиться у спробу Китаю заволодіти Тайванем.

Китай не грає за старовинними шпигунськими правилами, кажуть представники розвідки. Схоже, йому байдуже, якщо його викриють, і, на відміну від Росії, він рідко намагається обміняти своїх шпигунів, коли їх заарештовують.

У зв'язку з усіма цими випадками західні шпигунські агенції закликають бізнес та людей бути обережними під час взаємодії з Китаєм. Сам Пекін звинувачення у шпигунстві відкидає.