КНДР готується підірвати дороги, які сполучають із Південною Кореєю

Йдеться про єдині дві дороги, що з'єднують країни.

Північна Корея готується здійснити підриви на автомобільних дорогах, що сполучають КНДР і Південну Корею.

Про це пише Yonhap.

Декілька днів тому Пхеньян пообіцяв перекрити всі міжкорейські дороги та залізниці.

Народна армія Північної Кореї оголосила про дії, які "повністю відокремлять" її територію від території Південної Кореї і заявила, що надіслала телефонне повідомлення американським військовим, які розташовуються у регіоні, щоб "запобігти будь-яким неправильним оцінкам і випадковим конфліктам".

Як повідомили у Об’єднаному комітеті начальників штабів, від 9 жовтня північнокорейські військові проводять дії, які, імовірно, пов’язані з вибухами на дорогах уздовж ліній Кьонгуй і Донхе.

Також КНДР встановлює екрани вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів.

Тому, як припускають корейські військові, вибухи в Північній Кореї можуть відбутися вже сьогодні. Вони "уважно стежать" за такими діями, які відбуваються на північ від військової демаркаційної лінії, і "шукають заходів безпеки для військ і південнокорейського народу".

Кореї з’єднані автомобільними та залізничними шляхами вздовж лінії Кьонгі, яка з’єднує місто Паджу на західному кордоні Півдня з Кесоном на Півночі, і лінією Донхе вздовж східного узбережжя.

Північна Корея посилює міжкорейську напруженість і знищує сліди об’єднання після того, як минулого року її лідер Кім Чен Ин назвав Кореї "двома ворожими державами" та вжив заходів для ліквідації маршрутів, які раніше вважалися символами міжкорейського обміну та співпраці.

З тих пір КНДР демонтувала вуличні ліхтарі та встановила міни вздовж доріг Кьонгуй і Донхе, а також розгорнула війська для будівництва ймовірних протитанкових бар’єрів і зміцнення колючого дроту на північній стороні демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї.