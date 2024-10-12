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КНДР звинуватила Південну Корею у запуску дронів над Пхеньяном

У КНДР кажуть про ти запуски безпілтників.

Північна Корея звинуватила Південну Корею у трьох запусках безпілотників, які начебто зафіксували над Пхеньяном минулого тижня. КНДР назвала це "військовою провокацією та порушенням суверенітету".

Як пише Yonhap, міністерство закордонних справ Північної Кореї стверджує, що Південна Корея відправила безпілотні літальні апарати з листівками над Пхеньяном 3 жовтня, а також у середу та четвер цього тижня.

Також військові КНДР закликали Південну Корею негайно припинити "провокацію", яка "може призвести до "збройної атаки", і конфлікт навіть може перерости у війну.

Однак міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що його країна не відправляла безпілотників до Північної Кореї.Об'єднаний комітет начальників штабів перевірить, чи були листівки надіслані приватними організаціями.

З кінця травня Північна Корея запустила тисячі повітряних куль зі сміттям у відповідь на антипхеньянські листівки, які розкидають активісти та північнокорейські перебіжчики в Південній Кореї.

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