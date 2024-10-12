Вночі Сили ППО збили 24 з 28 "Шахедів"

У ніч на 12 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Сили ППО збили 24 з 28 "Шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу (район пусків – Бєлгородська обл. – рф) та 28-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ, рф)", — ідеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: повітряні сили

В результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. Два ворожі безпілотники локаційно втрачено.

За інформацією очільника Дніпропетровщини, над областю сили ППО збили 11 шахедів.