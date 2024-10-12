Російська армія завдала ракетного удару по Сумщині, поранено мирного жителя

Вночі та зранку російська армія здійснила обстріли прикордоння та населених пунктів Сумської області. Внаслідок ракетного удару по Сумській громаді поранена людина.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Шалигинська громади", — ідеться у повідомленні.

Ворог завдав ракетного удару по Сумській громаді, поранено цивільну особу. Крім того, зафіксовано обстріли ударними БпЛА "Герань-2" (5 вибухів).

Під обстрілами опинилася також Юнаківська громада. Зі ствольної артилерії росіяни били по Миропільській та Шалигинській громадах, останню обстрілювали і з мінометів.

По Миколаївській, Білопільській та Краснопільській громадах ворог випустив КАБи. Краснопільську громаду ворог атакував ще й дронами.

Також вночі 12 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 7 ворожих “Шахедів”.