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Заступник міністра фінансів США поїде в Лондон обговорювати антиросійські санкції

Візит Воллі Адеємо має засвідчити сильну підтримку України з боку обох країн.

Заступник міністра фінансів США поїде в Лондон обговорювати антиросійські санкції
Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило про поїздку заступника очільника відомства Воллі Адеємо до Лондона для низки зустрічей щодо розширення санкційних заходів проти Росії.

Як пише Reuters, посадовець проведе перемовини із главою міністерства національної безпеки Сполученого Королівства Тімом Берроу, розпорядником Банку Англії Ендрю Бейлі та заступником міністра закордонних справ з питань Європи Стівеном Дауті.

Завдання візиту, що розпочнеться 13 жовтня, - "підкреслити тісні зв'язки США та Британії та скоординованість позиції щодо геополітичних викликів, зокрема потужної підтримки України".

Окрім посилення санкцій, Адеємо обговорить з британськими колегами питання використання заморожених російських активів.

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