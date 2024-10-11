Росіяни планують виготовляти “Шахеди” на ТОТ України

Окупанти розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів типу "Шахед" на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Відомо, що виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею. До виготовлення дронів залучать студентів професійних училищ.
"За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів", — кажуть в ЦНС.
Виготовлені дрони окупанти планують збергігати в міських забудовах, використовуючи місцеве населення, як "живий щит".
Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщенням дронів.
В окупованому Бурдянську росіяни заставляють школярів виготовляти дрони, а Мелітополь перетворили на полігон для випробовувань БпЛА.