Росіяни планують виготовляти “Шахеди” на ТОТ України

Виготовлені дрони окупанти планують збергігати в міських забудовах, використовуючи місцеве населення, як "живий щит".

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Окупанти розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів типу "Шахед" на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Відомо, що виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею. До виготовлення дронів залучать студентів професійних училищ.

"За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів", — кажуть в ЦНС.

Виготовлені дрони окупанти планують збергігати в міських забудовах, використовуючи місцеве населення, як "живий щит".

Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщенням дронів.

В окупованому Бурдянську росіяни заставляють школярів виготовляти дрони, а Мелітополь перетворили на полігон для випробовувань БпЛА.