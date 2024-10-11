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Росіяни розпочали мобілізацію 18-річних чоловіків на тимчасово окупованих територіях до ЗС РФ

Росіяни спершу змушують отримати паспорт РФ, після чого українці на ТОТ потрапляють "під каток російської репресивної машини".

Росіяни розпочали мобілізацію 18-річних чоловіків на тимчасово окупованих територіях до ЗС РФ
Фото: змі окупантів

На тимчасово окупованих територіях зафіксовані випадки призову росіяниами 18-річних українців, які отримали паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Українців призивають до строкової армії, але не секрет, що росіяни надалі змушують строковиків укладати контракти й відправляють на фронт. Варто зауважити, що все далі важче уникати отримання російського паспорта, адже без нього окупанти відмовляються надавати будь-які послуги", — кажуть у спротиві. 

Водночас, після отримання російського паспорта для жителів тимчасово окупованих територій зростає ризик "попасти під каток російської репресивної машини".

Мобілізуючи до лав ЗС РФ 18-річних чоловіків, окупанти вкотре порушують міжнародне право, яке забороняє призивати до окупаційної армії мешканців захоплених територій, чи навіть долучати їх до військового співробітництва.

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