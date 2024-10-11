Росіяни розпочали мобілізацію 18-річних чоловіків на тимчасово окупованих територіях до ЗС РФ

Росіяни спершу змушують отримати паспорт РФ, після чого українці на ТОТ потрапляють "під каток російської репресивної машини".

На тимчасово окупованих територіях зафіксовані випадки призову росіяниами 18-річних українців, які отримали паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Українців призивають до строкової армії, але не секрет, що росіяни надалі змушують строковиків укладати контракти й відправляють на фронт. Варто зауважити, що все далі важче уникати отримання російського паспорта, адже без нього окупанти відмовляються надавати будь-які послуги", — кажуть у спротиві.

Водночас, після отримання російського паспорта для жителів тимчасово окупованих територій зростає ризик "попасти під каток російської репресивної машини".

Мобілізуючи до лав ЗС РФ 18-річних чоловіків, окупанти вкотре порушують міжнародне право, яке забороняє призивати до окупаційної армії мешканців захоплених територій, чи навіть долучати їх до військового співробітництва.