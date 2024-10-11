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Міноборони після розслідування журналістів виявило ознаки підробки документів у постачальника неякісних консервів

Про неякісні консерви спершу повідомили журналісти NGL.media. 

Міноборони після розслідування журналістів виявило ознаки підробки документів у постачальника неякісних консервів
Фото: скріншот

Міноборони звернулося до СБУ щодо перевірки можливої фальсифікації документів одним із постачальників продуктів харчування для захисників. Відповідне звернення міністерство зробило у зв'язку з нещодавнім журналістським розслідуванням, повідомили в пресслужбі.

За попередніми даними перевірки цього постачальника, в серпні він поставив військовій частині Сумської області консерви "Свинина тушкована" з документами, що мають ознаки підробки. Зокрема, там була копія протоколу випробувань, анульована ще в лютому.

"Міністерство оборони України підтверджує свою рішучість у боротьбі з корупцією та фальсифікацією, які можуть поставити під загрозу безпеку наших військових. Зважаючи на це, Міноборони розраховує на детальне розслідування ситуації", – йдеться у повідомленні.

Міноборони закликало всіх громадян і представників медіа повідомляти про будь-які факти неякісного постачання продуктів або інших можливих правопорушень, які можуть негативно вплинути на діяльність ЗСУ.

Постачання неякісних консерв

Журналісти NGL Media отримали скарги від військових з Покровського напрямку щодо постачання їм консервів, які буквально неможливо споживати. Один з військових надіслав журналістам цілий ящик таких консервів. Журналісти віднесли на аналіз одну з них, тушкованої свинини. Лабораторний аналіз показав, що ця страва не відповідає нормам, тож її не можна споживати. Більшість консерви склав ріденький бульйон, а в м'ясі були сторонні домішки.

Виробник сказав, що напряму армії нічого не постачає, а робить це через посередника. 

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