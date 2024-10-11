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Правоохоронці передали до АРМА нерухомість збанкрутілого харківського банку на мільярд гривень

Майном незаконно заволоділи підсанкційні компанії, афілійовані з громадянами Росії.

Правоохоронці передали до АРМА нерухомість збанкрутілого харківського банку на мільярд гривень
Фото: Нацбанк

ДБР і Офіс генпрокурора передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів 39 об’єктів нерухомого майна на майже 1 млрд грн, незаконно виведених з активів харківського банку.

Про це повідомили у правоохоронних органах.

Майном незаконно заволоділи підсанкційні компанії, афілійовані з громадянами Росії.

Нерухомість була виведена з власності банку напередодні визнання установи неплатоспроможною та початку процедури її ліквідації. 

У 2022-2023 роках посадовці банку спільно з керівниками низки українських, кіпрської та латвійської компаній підробили документи і перевели у власність третіх осіб 8 об’єктів нерухомості у Харкові на понад 360 млн грн.

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Оборудка була організована під виглядом залучення коштів російського походження на майже 12 млн євро до капіталу банку як так званий фінансовий інструмент. При цьому відбулося фактичне кредитування банком контрагентів, які мають зв’язок з акціонером установи.

  • У вересні до АРМА передали арештоване майно дружини ексзаступника міністра оборони РФ
  • Його елітну квартиру на морському узбережжі Одеси площею 1012,6 м кв намагалися продати через посередника за 1,5 млн доларів США. Нерухомість, оформлена на дружину підсанкційного діяча, була арештована рішенням Київського районного суду Одеси у квітні 2024 року.
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