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Міністр освіти: багато старшокласників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон

Оксен Лісовий каже, що їх спонукають залишатися в Україні різними способами.

Міністр освіти: багато старшокласників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон
Оксен Лісовий
Фото: Макс Требухов

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що в 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон, передає Інтерфакс-Україна. 

"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами", - сказав Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

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