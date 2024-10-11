Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули дев'ятеро людей (оновлено)
​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули дев'ятеро людей (оновлено)
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, - Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, - Координаційний штаб (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вночі били ракетами і 66 БпЛА

ППО працювала в різних областях. 

Уночі російська армія атакувала балістичною ракетою "Іскандер-М" з території окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, Росія).

Станом на 11 годину українські війська збили 29 ударних дронів у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. Про це повідомили Повітряні сили.

Ще 31 дрон локаційно втрачений в різних регіонах, а два повернулися у напрямку Росії. Ще чотири безпілотники продовжують кружляти в повітряному просторі України.

Росія атакувала БпЛА та ракетами
Фото: Повітряні сили в Telegram
Росія атакувала БпЛА та ракетами

"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили військові.

  • ППО працювала і в Києві – всі ворожі дрони, що намагалися атакувати місто, збили.
  • В Одеській області росіяни вночі вбили чотирьох людей, десять отримали поранення. Ворог вдарив балістикою. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies