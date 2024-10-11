Росіяни вночі били ракетами і 66 БпЛА

Уночі російська армія атакувала балістичною ракетою "Іскандер-М" з території окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, Росія).

Станом на 11 годину українські війська збили 29 ударних дронів у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. Про це повідомили Повітряні сили.

Ще 31 дрон локаційно втрачений в різних регіонах, а два повернулися у напрямку Росії. Ще чотири безпілотники продовжують кружляти в повітряному просторі України.

Фото: Повітряні сили в Telegram Росія атакувала БпЛА та ракетами

"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили військові.