У Сумах затримали уродженця Херсонщини, який зливав ворогу інформацію про військових

Тепер 22-річному агенту ворога загрожує довічне позбавлення волі за держзраду.

Служба безпеки затримала агента ФСБ під час контррозвідувальних (безпекових) заходів у Сумах. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по Силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення Курської операції.

Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об’єктів. Отримані відеофайли з прив’язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії і затримали, запобігши передачі ворогу розвідданих. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах. Замість грошей від ФСБ він отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.