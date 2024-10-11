Водій міського тролейбуса не впорався із керуванням та допустив зіткнення.

У Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса. Постраждало шестеро пасажирів, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

"11 жовтня, приблизно о 7:15 на проспекті Центральному у Миколаєві водій міського тролейбуса не впорався із керуванням та допустив зіткнення зі стовпом лінії електропередачі. Нині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за медичною допомогою звернулись шестеро пасажирів транспортного засобу, серед яких троє дітей", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють поліцейські.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить допомоги громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП.