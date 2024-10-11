Зеленський та Мелоні обговорили План перемоги

Президент України Володимир Зеленський на своїй Telegram-сторінці повідомив про підсумки зустрічі в Італії з прем'єр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.

Глава держави представив очільниці уряду План перемоги та обговорив з нею усі його аспекти. Зеленський також подякував Італії за підготовку конференції з відновлення України, до якої буде залучено італійські компанії, зацікавлені у проєктах відбудови нашої країни.

Політики також "обмінялися думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-партнерах".

Важливою темою стала підготовка Італією нового безпекового пакету для України. Зеленський подякував Мелоні за системи протиповітряної оборони, "які рятують життя у містах та селах".