Зеленський та Мелоні обговорили План перемоги

Президент України Володимир Зеленський на своїй Telegram-сторінці повідомив про підсумки зустрічі в Італії з прем'єр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.
Глава держави представив очільниці уряду План перемоги та обговорив з нею усі його аспекти. Зеленський також подякував Італії за підготовку конференції з відновлення України, до якої буде залучено італійські компанії, зацікавлені у проєктах відбудови нашої країни.
Політики також "обмінялися думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-партнерах".
Важливою темою стала підготовка Італією нового безпекового пакету для України. Зеленський подякував Мелоні за системи протиповітряної оборони, "які рятують життя у містах та селах".
- Перед поїздкою до Італії Президент відвідав Францію, де поспілкувався із Емманюелем Макроном.
- Ще раніше Зеленський у Лондоні представив План перемоги прем'єр-міністру Кіру Стармеру та зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте.