МАГАТЕ: Запорізьку АЕС вдалося підключити до резервної лінії живлення

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ.

Про це йдеться на сайті Агентства.

Цю лінію можуть використовувати як резервну. Але попри це постачання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших основних функцій, залишаються нестабільними, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Ця лінія була пошкоджена внаслідок обстрілу наприкінці минулого місяця, і це ще більше обмежило потенційну доступність електропостачання для ЗАЕС - лінія з'єднує майданчик із розподільним пристроєм прилеглої Запорізької ТЕС.

Під час війни ЗАЕС використовувала дві лінії електропередач — одну на 750 кВ та одну на 330 кВ — для подачі електроенергії за межі майданчика, але обидві лінії неодноразово відключалися внаслідок бойових дій. До війни на станції були доступні десять ліній електропередач.