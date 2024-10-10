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МАГАТЕ: Запорізьку АЕС вдалося підключити до резервної лінії живлення

Лінія була пошкоджена внаслідок обстрілу наприкінці минулого місяця.

МАГАТЕ: Запорізьку АЕС вдалося підключити до резервної лінії живлення
ЗАЕС
Фото: “Енергоатом”

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ.

Про це йдеться на сайті Агентства.

Цю лінію можуть використовувати як резервну. Але попри це постачання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших основних функцій, залишаються нестабільними, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Ця лінія була пошкоджена внаслідок обстрілу наприкінці минулого місяця, і це ще більше обмежило потенційну доступність електропостачання для ЗАЕС - лінія з'єднує майданчик із розподільним пристроєм прилеглої Запорізької ТЕС. 

Під час війни ЗАЕС використовувала дві лінії електропередач — одну на 750 кВ та одну на 330 кВ — для подачі електроенергії за межі майданчика, але обидві лінії неодноразово відключалися внаслідок бойових дій. До війни на станції були доступні десять ліній електропередач.

  • У вересні генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Ця резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території ЗАЕС і повернення станції під контроль української влади.
  • ЗАЕС перебуває в окупації з березня 2022 року.
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