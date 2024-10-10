Умєров про перемовини з Британією: є добрі новини щодо далекобійної зброї і роботизованих систем

До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90, зазначив міністр оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з британським колегою Джоном Гілі.

За словами Умєрова, міністри обговорили подальші кроки для підтримки Сил оборони, інвестиції в українську оборонну промисловість і домовилися опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.

"Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога. До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою", - наголосив Умєров.