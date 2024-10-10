ЗМІ: обладнання німецьких компаній потрапляло до Росії попри санкції до кінця 2023 року

Приблизно у двох третинах випадків верстати завозили до РФ через Туреччину.

Відповідно до російських митних документів, станом на кінець грудня 2023 року в Росію надійшло понад 300 поставок від німецьких виробників, пише Tagesschau з посиланням на розслідування телекомпанії SWR.

Більшість з них є великими промисловими верстатами або так званими верстатами з ЧПУ (числовим програмним керуванням). Вони можуть, наприклад, автоматично різати сталь, згинати листовий метал або зварювати металеві деталі. Виробництво деталей транспортних засобів або літаків, а також боєприпасів до них майже не відбувається без участі таких верстатів.

Російські компанії "Парсек", "Камаз", "Індустріальні рішення" постачають російським військовим двигуни й деталі для літаків і ракет. У всіх цих компаніях використовують німецькі верстати. Згідно з митними документами, постачання тривали до кінця 2023 року. Приблизно у двох третинах випадків верстати завозили до РФ через Туреччину. Розслідування SWR показало, що деякі із турецьких посередників мають прямі зв'язки з Росією, а деякі навіть були започатковані російськими підприємцями.

Якби німецькі виробники знали, що ці верстати опиняться у Росії, то це було б порушенням санкцій. Натомість у відповідях журналістам компанії заперечують свою причетність до постачання продукції в РФ.

Розслідування допомогло виявити понад 30 компаній, чиї верстати використовує Росія. У переліку - Walter Maschinenbau з Тюбінгена, машинобудівна компанія Vollmer з Бібераха, Fein GmbH зі Швебіш-Гмюнда та інші.

Олена Юрченко з Ради економічної безпеки України повідомила, що 80% верстатів із ЧПУ в Росії зараз використовуються у військовому виробництві. Це значно пришвидшує процес виготовлення необхідної продукції. За словами Юрченко, Німеччина є лідером ринку з виробництва цих верстатів із часткою до 30%у Росії.