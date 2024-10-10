За підготовку теракту в торговому центрі Тель-Авіва заарештували 5 ізраїльтян. Затриманих пов'язуюють з ІДІЛ

Їх заарештували після місячного таємного розслідування.

Вид на торговий центр Азрілеі в Тель-Авіві

За підготовку вибуху автомобіля в торговому центрі Азрілеі в Тель-Авіві заарештували 5 ізраїльтян, пов’язаних з ІДІЛ, пише Time of Israel.

П’ятеро жителів міста Тайбе в центральному Ізраїлі сформували осередок, пов’язаний з терористичною групою.

Їх заарештували після місячного таємного розслідування, і найближчими днями затриманим пред’являть обвинувачення.

Лідерами осередку назвали Махмуда Азама та Ібрагіма Шейха Юсефа. Вони завербували ще трьох: Саджеда Масарву, Абдуллу Барансі та Абделя Каріма Барансі.

У поліції та Загальній службі безпеці Ізраїлю (Shin Bet) кажуть, що п’ятеро досліджували терористичні атаки в Сирії та обговорювали кількість вибухівки, необхідної для знесення культових хмарочосів Азріелі в Тель-Авіві. Азам і Юсеф, ймовірно, контактували з іноземними агентами ІДІЛ і планували виїхати за кордон, щоб зустрітися з бойовиками.

Попередньо, план розкрили через “точні та ефективні розвідувальні операції” на початкових стадіях.