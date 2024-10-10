За підготовку теракту в торговому центрі Тель-Авіва заарештували 5 ізраїльтян. Затриманих пов'язуюють з ІДІЛ

За підготовку вибуху автомобіля в торговому центрі Азрілеі в Тель-Авіві заарештували 5 ізраїльтян, пов’язаних з ІДІЛ, пише Time of Israel.
П’ятеро жителів міста Тайбе в центральному Ізраїлі сформували осередок, пов’язаний з терористичною групою.
Їх заарештували після місячного таємного розслідування, і найближчими днями затриманим пред’являть обвинувачення.
Лідерами осередку назвали Махмуда Азама та Ібрагіма Шейха Юсефа. Вони завербували ще трьох: Саджеда Масарву, Абдуллу Барансі та Абделя Каріма Барансі.
У поліції та Загальній службі безпеці Ізраїлю (Shin Bet) кажуть, що п’ятеро досліджували терористичні атаки в Сирії та обговорювали кількість вибухівки, необхідної для знесення культових хмарочосів Азріелі в Тель-Авіві. Азам і Юсеф, ймовірно, контактували з іноземними агентами ІДІЛ і планували виїхати за кордон, щоб зустрітися з бойовиками.
Попередньо, план розкрили через “точні та ефективні розвідувальні операції” на початкових стадіях.
- У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів повідомили про арешт 27-річного чоловіка, який мав намір здійснити терористичну атаку в день виборів президента 5 листопада. Під час допиту зловмисник зізнався, що збирався в день виборів атакувати великий натовп, після чого покінчити життя самогубством. Мотивом для злочину виявилася пропаганда "Ісламської держави", з якою він контактував.