У Латвії дозволили іноземцям проходити службу у армії

Зможуть служити у армії Латвії громадяни ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО, а також громадяни Австралії, Бразилії, Нової Зеландії чи України.

Латвійські солдати поруч з самохідною гаубицею та гелікоптерами армії США Sikorsky UH-60 Black Hawk під час військових навчань

У четвер, 10 жовтня, Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про військову службу, згідно із якими у разі мобілізації в латвійській армії можуть служити і громадяни інших країн.

Про це йдеться на сайті міноборони Латвії.

Надалі у разі загальної та часткової мобілізації на службу до Національних збройних сил як добровольців зможуть прийняти громадян країн-членів Європейського союзу (ЄС), Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО, а також громадяни Австралії, Бразилії, Нової Зеландії чи України.

Іноземні громадяни, які бажають служити в Національних збройних силах у разі загальної або часткової мобілізації, повинні легально проживати на території Латвії та знати національну мову або принаймні одну з офіційних мов НАТО.При цьому іноземний громадянин не може бути державним або позаштатним службовцем, агентом, резидентом або власником конспіративної квартири СРСР, Латвійської РСР або будь-якої іноземної служби безпеки, розвідки чи контррозвідки.

Також зміни торкнулися і умов укладання контрактів.

"З метою заохочення солдатів служити до закінчення першого контракту, надалі міністр оборони визначатиме умови укладання контракту", – йдеться у повідомленні міністерства.

Також через активну участь інструкторів із Латвії у міжнародному середовищі та необхідністю спілкування із солдатами союзників, зміни до закону передбачають, що відтепер старші та старші інструктори також повинні знати принаймні одну з офіційних мов НАТО на належному рівні. Ця вимога почне діяти з 1 січня наступного року.

Сьогодні і Верховна Рада України прийняла вцілому законопроєкт щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями в українській армії.