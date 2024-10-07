У Сумах затримали палія військових автомобілів

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Правоохоронці затримали жителя міста Суми, який на замовлення підпалив автомобіль військових. Йому вже повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

Відомо, що 44-річний чоловік під час пошуку роботи в Telegram погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто.

"На виконання цього завдання підозрюваний вночі 2 жовтня 2024 року, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, який був припаркований у дворі багатоповерхівки в м. Суми", — зазначають у прокуратурі.

Фото: прокуратура Сумщини

Автомобіль військових згорів вщент, також вогонь перекинувся на сусідні транспортні засоби. У результаті пожежі пошкоджено два цивільних авто.

Фото: прокуратура Сумщини

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.