Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах затримали палія військових автомобілів

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

У Сумах затримали палія військових автомобілів
Фото: прокуратура Сумщини

Правоохоронці затримали жителя міста Суми, який на замовлення підпалив автомобіль військових. Йому вже повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

Відомо, що 44-річний чоловік під час пошуку роботи в Telegram погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто.

"На виконання цього завдання підозрюваний вночі 2 жовтня 2024 року, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, який був припаркований у дворі багатоповерхівки в м. Суми", — зазначають у прокуратурі. 

Фото: прокуратура Сумщини

Автомобіль військових згорів вщент, також вогонь перекинувся на сусідні транспортні засоби. У результаті пожежі пошкоджено два цивільних авто. 

Фото: прокуратура Сумщини

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies