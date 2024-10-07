У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)

Сьогодні вранці, близько 08:30, ворог завдав ракетного удару по Києву. Російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювало ППО.

Про це повідомили у КМВА. За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. Інформації про поранених немає. Уламки впали в чотирьох районах: Солом'янському, Деснянському, Голосіївському та Шевченківському.

У Солом'янському районі була пожежа. Там уламки упали в декількох місцях, зокрема три – на територію дитсадка.

"Пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також – на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету", – розповів мер.

В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих.

У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих.

У Деснянському районі хвостова частина ракети впала в лісопарковій зоні, повідомив згодом Кличко.

Загалом по місту пошкоджено чотири авто, дах житлового будинку, покрівля супермаркету. Решта уламків впали на відкритій місцевості без наслідків.

Вранці понеділка російська армія атакувала Україну балістичними ракетами. "Кинджали" летіли на Старокостянтинів, також був запуск швидкісної цілі на Київ.