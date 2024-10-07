Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)

Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)
Київ, фото ілюстративне
Фото: pixabay

Сьогодні вранці, близько 08:30, ворог завдав ракетного удару по Києву. Російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювало ППО. 

Про це повідомили у КМВА. За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. Інформації про поранених немає. Уламки впали в чотирьох районах: Солом'янському, Деснянському, Голосіївському та Шевченківському. 

У Солом'янському районі була пожежа. Там уламки упали в декількох місцях, зокрема три – на територію дитсадка. 

"Пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також – на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету", – розповів мер. 

В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих.

У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих.

У Деснянському районі хвостова частина ракети впала в лісопарковій зоні, повідомив згодом Кличко. 

Загалом по місту пошкоджено чотири авто, дах житлового будинку, покрівля супермаркету. Решта уламків впали на відкритій місцевості без наслідків.

Вранці понеділка російська армія атакувала Україну балістичними ракетами. "Кинджали" летіли на Старокостянтинів, також був запуск швидкісної цілі на Київ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies