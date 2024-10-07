Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів

За його словами, це поставило під загрозу постачання.

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров направив на ім'я голови СБУ Василя Малюка повідомлення про скоєння злочину через публікацію журналістами УП інформації про продаж Україні снарядів індійського виробництва. Про це він розповів у інтерв'ю медіа "Бабель".

За словами Петрова, журналісти оприлюднили дані про сталий канал постачання. Тепер іноземні посередники мають репутаційні втрати, і є загроза зриву цих постачань.

"Наслідки публікації цих контрактів – відповідальність журналістів і тих посадових осіб, що передали чутливу службову інформацію. За цим фактом я направив на [голову СБУ] генерала Малюка відповідне повідомлення про скоєння злочину. Це був наш сталий канал постачання – на сьогодні наші іноземні посередники повідомили про серйозні репутаційні втрати та реальну загрозу зриву постачань за укладеними контрактами", – сказав голова компанії.

Про що йдеться

Компанія "Спецтехноекспорт" – один з трьох експортерів зброї, що після початку повномасштабної війни перейшов на імпорт. Донедавна СТЕ перебував в управлінні Головного управління розвідки міністерства оборони. Міністр оборони Рустем Умєров 1 жовтня забрав у ГУР управління над цією компанією.

В інтерв'ю LB.ua Умєров говорив, що його заступник Дмитро Кліменков проводить юридичну "чистку" спецекспортерів: “Укрспецекспорт”, “Прогрес” і STE (“Спецтехноекспорт”). Міністр виступив за їх приєднання до "Агенції оборонних закупівель", але це не можна зробити до завершення певних контрактів.

За даними LB.ua, навесні начальник Головного управління розвідки звертався до Умєрова з пропозицією залишити крім “Агенції оборонних закупівель” лише одного спецімпортера – "Спецтехноекспорт", яка перебувала в адмінпідпорядкуванні ГУР.

Через декілька днів після рішення Умєрова вивести СТЕ з підпорядкування ГУР журналісти "Української правди" опублікували матеріал про те, що "великі оборонні контракти не завжди виконуються вчасно, а по друге – державні гроші не завжди повертаються після невиконання контрактів". У матеріалі журналісти навели дані про закупівлю індійський боєприпасів. Вони оприлюднили назву посередника, який мав зробити постачання мінометних пострілів, але досі не зробив.

Індія підтримує територіальну цілісність України, але відкрито Росію не засуджує, не урвала з нею бізнес-зв'язків і не впроваджувала проти неї санкції. Індія є важливою для України в контексті завершення війни, писало Politico.