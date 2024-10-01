Очільник Міноборони анонсував реформу системи оборонних закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу системи оборонних закупівель.

Про це очільник оборонного відомства написав у фейсбуці.

За його словами, "Спецтехноекспорт" (СТЕ) перейде від Головного управління розвідки до Міноборони.

"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", – зазначив Умєров.

Він додав, що також продовжується реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.

Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур, а "подання до КМУ буде зроблено цього тижня".