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Держдеп США: Україна "не потребує дозволу на удари по Росії"

Але якщо йдеться лише про зброю власного виробництва.

Держдеп США: Україна "не потребує дозволу на удари по Росії"
Фото: armyinform.com.ua

У Державному департаменті США заявили, що Україна здатна вільно завдавати ударів по території Росії без дозволу із Вашингтона, адже може використовувати для цього засоби власної розробки.

Як пише "Голос Америки", речник Держдепу Метью Міллер наголосив на тому, що "завдяки програмам, впровадженим упродовж останнього року, Україна має багато своєї зброї". Також він нагадав, що США дозволили застосовувати надані в рамках підтримки засоби ураження, щоб бити у відповідь по цілях, які розміщено у прикордонній області РФ.

Проте на пряме питання журналістів, чому у Білому домі не хочуть зняти обмеження на використання американської зброї углиб території країни-агресора, спікер не дав чіткої відповіді. За словами Міллера, "США розглядають усі можливості, усю тактику та усю підтримку з точки зору того, як це вплине на поле бою та всю стратегію України".

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