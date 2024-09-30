Головне за понеділок, 30 вересня: атака на лікарню в Глухові, удари по Куп'янську, засідання Ставки

У понеділок, 30 вересня, росіяни атакували безпілотником медичний заклад у місті Глухів на Сумщині.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини. За даними слідства, 30 вересня 2024 року близько 13:30 окупанти обстріляли з безпілотника медичну установу м. Глухів Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога поранення отримала 58-річна медична сестра. Пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача і заслухав зведення щодо обстановки на фронті. Також важливими питаннями були комплектування бригад та закупівля озброєння.

Про це президент розповів під час вечірнього звернення. "Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", — заявив президент.

Також Зеленський сьогодні детально й дуже довго говорив із головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Їх розмова тривала більш ніж дві з половиною години.

У вересні росіяни щодня запускали по Україні ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це свідчить аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ, передає АрміяInform.

Загалом ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.

У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше за день - 72 - було збито 14 вересня.

Сьогодні вранці через атаки безпілотниками постраждали мешканці Куп'янська на Харківщині: один чоловік загинув, ще один поранений, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення отримав 58-річний водій авто. Його госпіталізували до лікарні.

Вже о 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. Цього разу – по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.

Охматдит показав, як працює лікарня за майже три місяці після російської атаки: меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук провів LB.ua екскурсію новим корпусом лікарні, в який після російської атаки з’їхалися лікарі і пацієнти трьох корпусів.

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