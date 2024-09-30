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Армія ворога дронами атакувала Куп'янськ: один чоловік загинув, ще один – поранений

Загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту.

Армія ворога дронами атакувала Куп'янськ: один чоловік загинув, ще один – поранений
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вранці через атаки безпілотниками постраждали мешканці Куп'янська на Харківщині: один чоловік загинув, ще один поранений.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення отримав 58-річний водій авто. Його госпіталізували до лікарні.

Наслідки обстрілу дроном авто у Куп'янську
Фото: Харківська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу дроном авто у Куп'янську

Вже о 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. На цей раз – по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік. 

Загиблий чоловік у Куп'янську
Фото: Харківська обласна прокуратура
Загиблий чоловік у Куп'янську

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

На Харківщині через обстріли постраждали 4 людей.

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