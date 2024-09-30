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Двоє людей загинули та троє отримали поранення внаслідок ударів РФ по Донеччині

Від російських ударів постраждали шість населених пунктів. 

Двоє людей загинули та троє отримали поранення внаслідок ударів РФ по Донеччині
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Упродовж доби на Донеччині через російські атаки загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. 

Про це повідомили у МВС. 

Ворог зосередив вогонь на шести населених пунктах: містах Добропілля, Костянтинівка, Покровськ, селищі Шевченко, селах Дачне, Лисівка.

На Шевченко росіяни скинули авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК – вбили мирного жителя, ще двох поранили, пошкодили 5 приватних осель.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини

У Лисівці внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа.

По Костянтинівці окупанти ударили п’ятьма бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК та артилерією. Є поранений. Руйнувань зазнали вісім приватних будинків, адмінбудівля, аптека, підприємство, три торгових павільйони, автомобіль, критична інфраструктура.

На Донеччині упродовж доби через обстріли РФ поранені троє
Фото: Нацполіція
На Донеччині упродовж доби через обстріли РФ поранені троє

Покровськ війська РФ атакували трьома бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК і дроном. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівлю, будинок культури, гуртожиток, господарську споруду та цивільне авто.

На Добропілля ворог скерував три ФАБи – пошкодив два приватних будинки й промисловий об’єкт.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За добу 28 вересня росіяни вбили одного та поранили 14 мирних жителів Донецької області. 

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