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У Київській області вночі уламки впали в шести районах. Зараз знову працює ППО

В повітряному просторі вранці знову виявили дрон. 

У Київській області вночі уламки впали в шести районах. Зараз знову працює ППО
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У Київській області в шести районах знайшли уламки ворожих цілей. Загалом повітряна тривога діяла сім годин.

В області результативно працювала ППО, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Постраждалих немає, влучань теж.

"В п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав'яного настилу та стерні. В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. В іншому – уламки пошкодили цвинтар. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки", – сказав він.

Повітряні сили повідомляли, що загалом збили 67 дронів, але ще один залишався в небі. О 9:11 Кравченко повідомив про бойову роботу по безпілотник.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – сказав він.

Голова ОВА закликав мешканців області бути в укриттях до відбою. 

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