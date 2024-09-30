У Київській області вночі уламки впали в шести районах. Зараз знову працює ППО

В повітряному просторі вранці знову виявили дрон.

У Київській області в шести районах знайшли уламки ворожих цілей. Загалом повітряна тривога діяла сім годин.

В області результативно працювала ППО, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Постраждалих немає, влучань теж.

"В п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав'яного настилу та стерні. В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. В іншому – уламки пошкодили цвинтар. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки", – сказав він.

Повітряні сили повідомляли, що загалом збили 67 дронів, але ще один залишався в небі. О 9:11 Кравченко повідомив про бойову роботу по безпілотник.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – сказав він.

Голова ОВА закликав мешканців області бути в укриттях до відбою.