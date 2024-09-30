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Армія РФ завдала майже 400 ударів по Запорізькій області, поранені 16 людей

Окупанти атакували 10 населених пунктів Запоріжжя.

Армія РФ завдала майже 400 ударів по Запорізькій області, поранені 16 людей
Наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 393 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Поранені 16 людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гасанівці, Гуляйполю, Новодарівці, Рівнопіллю, Малій Токмачці та Малинівці. 

170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 18 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку. 

179 артобстрілів завдано по території Річного, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.  

Надійшло 163 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

29 вересня вранці російська армія завдала масованих авіаударів по житловій забудові Запоріжжя. Всього зафіксували 13 авіаударів. Внаслідок атак пошкоджено будівлю залізничного вокзалу.

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