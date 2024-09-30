Армія РФ завдала майже 400 ударів по Запорізькій області, поранені 16 людей

29 вересня вранці російська армія завдала масованих авіаударів по житловій забудові Запоріжжя. Всього зафіксували 13 авіаударів. Внаслідок атак пошкоджено будівлю залізничного вокзалу.

Надійшло 163 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

179 артобстрілів завдано по території Річного, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 18 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку.

Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гасанівці, Гуляйполю, Новодарівці, Рівнопіллю, Малій Токмачці та Малинівці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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