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Зеленський про роботу над дозволом на далекобійність від США: "Ми почали працювати"

"Американцям дуже важливо знати, що ми говоримо саме про військові цілі", - наголосив глава держави.

Зеленський про роботу над дозволом на далекобійність від США: "Ми почали працювати"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Триває діалог зі США щодо дозволу для України бити по військових цілях по території Росії.

Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Ми ведемо діалог... Адже ми хочемо використовувати її тільки по військових цілях. Американцям дуже важливо знати, що ми говоримо саме про військові цілі", - підкреслив глава держави.

Відповідаючи на запитання, чи наблизилися у перемовинах із Вашингтоном до якихось домовленостей, Зеленський сказав, що "ми почали працювати". 

"Ми взяли план із усіма подробицями, і ми передали цей план Байдену. Ми поділилися деякими ідеями з Камалою і з Дональдом. Зараз у мене немає якихось скептичних настроїв щодо цього. Я більш позитивно налаштований, але побачимо... Це не залежить від сьогоднішнього дня, не залежить від нас. Ми виконали свою роботу, гадаю, дуже добре її виконали", - додав український президент.

  • Напередодні прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що наразі остаточного рішення про застосування далекобійної зброї поки що немає, але “першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни". 
  • "А вже потім буде зроблено офіційне оголошення, коли воно буде зроблено", - додав Никифоров.
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