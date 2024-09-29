"Американцям дуже важливо знати, що ми говоримо саме про військові цілі", - наголосив глава держави.

Триває діалог зі США щодо дозволу для України бити по військових цілях по території Росії.

Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Ми ведемо діалог... Адже ми хочемо використовувати її тільки по військових цілях. Американцям дуже важливо знати, що ми говоримо саме про військові цілі", - підкреслив глава держави.

Відповідаючи на запитання, чи наблизилися у перемовинах із Вашингтоном до якихось домовленостей, Зеленський сказав, що "ми почали працювати".

"Ми взяли план із усіма подробицями, і ми передали цей план Байдену. Ми поділилися деякими ідеями з Камалою і з Дональдом. Зараз у мене немає якихось скептичних настроїв щодо цього. Я більш позитивно налаштований, але побачимо... Це не залежить від сьогоднішнього дня, не залежить від нас. Ми виконали свою роботу, гадаю, дуже добре її виконали", - додав український президент.