У більше ніж 200 населених пунктах окупованої Луганщини не працює жоден продуктовий магазин, - ОВА

За 10 років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде купити.

У понад 200 населених пунктах окупованої росіянами Луганщини не працює жоден продуктовий магазин.

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор.



Він зазначив, що ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць. Тобто, у громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му.

"За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде купити. Віднедавна двічі на тиждень туди приїздять автолавки, які працюють по одній-дві години і потім прямують до сусіднього села. Деякі раніше розвинуті населені пункти Луганщини окупанти перетворили на «российскую глубинку»", - написав Лисогор.