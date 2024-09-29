Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути “хаосу”
Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути “хаосу”
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Пулітцерівські лауреати, видані українською: художні романи
Пулітцерівські лауреати, видані українською: художні романи
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
ГоловнаСуспільствоЖиття

У більше ніж 200 населених пунктах окупованої Луганщини не працює жоден продуктовий магазин, - ОВА

За 10 років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде купити.

У більше ніж 200 населених пунктах окупованої Луганщини не працює жоден продуктовий магазин, - ОВА
Ліганщина, архівне фото
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

У понад 200 населених пунктах окупованої росіянами Луганщини не працює жоден продуктовий магазин. 

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор. 

Він зазначив, що ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць. Тобто, у громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му. 

"За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде купити. Віднедавна двічі на тиждень туди приїздять автолавки, які працюють по одній-дві години і потім прямують до сусіднього села. Деякі раніше розвинуті населені пункти Луганщини окупанти перетворили на «российскую глубинку»", - написав Лисогор.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies