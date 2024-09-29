За тиждень Російська Федерація застосувала проти мирного населення українців майже 900 КАБів, понад 300 "шахедів" і понад 40 ракет. Внаслідок масованих авіаударів по Запоріжжю вранці 29 вересня поранені 13 людей.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Російський удар по Запоріжжю сьогодні – авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці", — ідеться у повідомленні.

Через авіаудари в Запоріжжі поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів. Зараз ще триває розбір завалів.

Загалом за цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет.

"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", – наголосив Зеленський.