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За тиждень РФ застосувала майже 900 авіабомб по Україні

Внаслідок авіаударів по Запоріжжю з-під завалів вдалося врятувати двох людей.

За тиждень РФ застосувала майже 900 авіабомб по Україні
Фото: Сумська ОВА

За тиждень Російська Федерація застосувала проти мирного населення українців майже 900 КАБів, понад 300 "шахедів" і понад 40 ракет. Внаслідок масованих авіаударів по Запоріжжю вранці 29 вересня поранені 13 людей.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Російський удар по Запоріжжю сьогодні – авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці", — ідеться у повідомленні. 

Через авіаудари в Запоріжжі поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів. Зараз ще триває розбір завалів.

Загалом за цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет. 

"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", – наголосив Зеленський.

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