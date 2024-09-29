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Російська армія понад 30 разів обстріляла прикордоння Сумщини

Під обстрілами опинилися Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Російська армія понад 30 разів обстріляла прикордоння Сумщини
Наслідки авіаудару по Сумщині
Фото: Сумська облпрокуратура

Вночі та вранці 29 вересня російська армія здійснила 31 обстріл прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Вночі та зранку росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 55 вибухів. 

Під обстрілами опинилися Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи), артилерії (18 вибухів), FPV дронами (4 вибухи) скинув з БпЛА боєприпаси типу ВОГ (4 вибухи).

"Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (10 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів). ️Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух). ️Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), КАБ (2 вибухи). ️Хотінська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух)", — ідеться в повідомленні.

Середино-Будську громаду обстріляли з використанням FPV дрону (1 вибух), в Есманьській громаді — 2 вибухи.

28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

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