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Внаслідок ударів по Херсонщині четверо людей загинули, ще десятеро поранені

Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, заклад культури та приватні будинки. 

Внаслідок ударів по Херсонщині четверо людей загинули, ще десятеро поранені
авіаудари по Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

За добу російська армія обстріляла понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих атак  4 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Дудчани, Придніпровське, Широка Балка, Новодмитрівка, Станіслав, Ромашкове, Трифонівка, Кізомис, Ясна Поляна, Одрадокам'янка, Садове, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Томарине, Нова Кам'янка, Саблуківка та місто Херсон.

Російська армія поцілила в заклад культури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 30 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.

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