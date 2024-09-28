Костін і Пелосі обговорили забезпечення відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні

Під час робочої поїздки у Вашингтон генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з почесним спікером Палати представників Конгресу США, конгресвумен Ненсі Пелосі, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
В ході зустрічі разом з послом України у США Оксаною Маркаровою обговорили критично важливі питання забезпечення всеосяжної відповідальності за воєнні злочини, які Росія чинить в Україні.
Генпрокурор поінформував Ненсі Пелосі, що з початку російської агресії їх задокументовано вже понад 139 тисяч.
“Надзвичайно важливо зареєструвати всі злочини, розпочати кримінальне переслідування і домогтися справедливості щодо кожного окремого випадку, незалежно від того, скільки часу може зайняти процес покарання винних”, – зазначив Андрій Костін.
- Раніше Костін повідомив, що відомо про 51 представника РФ, які причетні до обстрілів української інфраструктури. Щодо 21 особи розслідування завершено та обвинувальні акти скеровано до суду. 10 воєнних злочинів засуджено.
- Водночас з початку вторгнення зареєстрували близько 4000 кримінальних проваджень за злочини проти дітей. Найбільша кількість проваджень є у Луганській, Донецькій та Херсонській областях.