Костін і Пелосі обговорили забезпечення відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні

Генпрокурор поінформував Ненсі Пелосі, що вже задокументовано понад 139 тисяч воєнних злочинів Росії.

Під час робочої поїздки у Вашингтон генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з почесним спікером Палати представників Конгресу США, конгресвумен Ненсі Пелосі, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

В ході зустрічі разом з послом України у США Оксаною Маркаровою обговорили критично важливі питання забезпечення всеосяжної відповідальності за воєнні злочини, які Росія чинить в Україні.

Генпрокурор поінформував Ненсі Пелосі, що з початку російської агресії їх задокументовано вже понад 139 тисяч.

“Надзвичайно важливо зареєструвати всі злочини, розпочати кримінальне переслідування і домогтися справедливості щодо кожного окремого випадку, незалежно від того, скільки часу може зайняти процес покарання винних”, – зазначив Андрій Костін.