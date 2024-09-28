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На війні з РФ загинув танцівник Артем Колбасинський, який повернувся із Литви захищати Україну

Він став на захист держави у 2022 році. 

На війні з РФ загинув танцівник Артем Колбасинський, який повернувся із Литви захищати Україну
На війні з РФ загинув танцівник Артем Колбасинський
Фото: Клайпедський державний музичний театр

На війні із Росією загинув артист балету Клайпедського державного музичного театру Литви Артем Колбасинський.

Про це йдеться на сторінці театру у фейсбуці. 

"На жаль, не всі повертаються з війни...Сьогодні отримали болючу звістку про те, що в Україні на полі війни загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Колбасинський",  – йдеться у повідомленні. 

Артем навесні 2022 року поїхав до України, щоб стати на її захист, бо " якщо залишиться спокійно жити у Клайпеді з коханою дівчиною, то втратить гідність та людяність".

На війні з РФ загинув танцівник Артем Колбасинський
Фото: Клайпедський державний музичний театр
На війні з РФ загинув танцівник Артем Колбасинський

Танцівник заявив, що захист України від окупантів – це його обов'язок і перед Батьківщиною, і перед близькими, які залишилися у країні. 

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