В українському МЗС розчаровані відмовою Червоного Хреста виключити із складу російську організацію

Присутність та діяльність РЧХ на тимчасово окупованій РФ частині України є грубим порушенням Конституції, законів України та міжнародного права.

В українському міністерстві закордонних справ відреагували на відмову Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця виключити із свого складу російські організації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипломатичного відомства.

"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Правління Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ) щодо Російського Червоного Хреста (РЧХ). Змушені констатувати, що у тексті рішення відсутня належна оцінка протиправної присутності та діяльності Російського Червоного Хреста на тимчасово окупованій Російською Федерацією частині території України в межах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, а також в Автономній Республіці Крим", – зазначили у МЗС.

Також у міністерстві додали, що присутність та діяльність РЧХ на тимчасово окупованій Російською Федерацією частині території нашої держави є грубим порушенням Конституції, законів України та міжнародного права.

Такі дії РЧХ є також серйозним порушенням Статутів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Конституції МФТЧ, зокрема принципу єдності, згідно з яким в кожній країні може бути лише одне товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, а також зобов’язання національних товариств поважати територіальну цілісність та незалежність.

У відомстві наголосили, що рішення Правління МФТЧХ йде всупереч положенням резолюцій Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та від 12 жовтня 2022 року «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН», в яких міститься заклик до всіх держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ системи ООН не визнавати спроби анексії Росією частин території України та утримуватися від будь-яких дій та кроків, які можуть тлумачитися як визнання зміни статусу цих територій. Крім того, у рішенні Правління відсутня реакція на діяльність так званих «Донецького Червоного Хреста» та «Луганського Червоного Хреста», які виконують допоміжні функції для окупаційної влади Російської Федерації на тимчасово окупованій нею частині території України, та ролі РЧХ в створенні та підтримці згаданих незаконних маріонеткових утворень.

Україна неодноразово надавала докази причетності Росії до підтримки та фінансування протиправної діяльності РЧХ зі створення її структурних підрозділів на тимчасово окупованій території України, а також факти незаконного захоплення рухомого та нерухомого майна Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Наголошуємо, що Товариство Червоного Хреста України є єдиним визнаним товариством Червоного Хреста, яке здійснює гуманітарну діяльність на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та уповноважене створювати місцеві осередки Червоного Хреста. Донецька та Луганська регіональні філії ТЧХУ є її невід’ємними складовими та продовжують функціонування, хоча й були змушені тимчасово залишити тимчасово окуповану територію України, рятуючись від переслідувань окупаційної адміністрації РФ", – повідомили у МЗС.

У міністерстві додали, що своїми грубими порушеннями міжнародного права та Статутів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця РЧХ наносить серйозну та довготривалу репутаційну шкоду всій Федерації. Українська сторона очікує на продовження моніторингу і надання об’єктивних і неупереджених оцінок з боку МФТЧХ триваючої протиправної діяльності РЧХ на тимчасово окупованій території України.