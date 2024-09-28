Армія РФ атакувала Херсонщину дронами: поранені люди

Щонайменше шестеро людей постраждали унаслідок роійських атак дронами Херсонщині. Від російської агресії постраждали цивільні у передмісті Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Спочатку до лікарні доставили 23-річну дівчину з мінно-вибуховою травмою. Близько 11.00 вона потрапила під обстріл з дрона в Антонівці.

Згодом із Антонівки ушпиталили ще двох постраждалих: жінки 1939 та 1968 р.н. внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу: мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала жінка 1982 р.н. Вона доправлена до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім цього, у тяжкому стані до однієї з херсонських лікарень доставили 72-річну жінку та 68-річного чоловіка. Вони теж постраждали він ворожого дрона у передмісті Херсона близько 11.00. У потерпілих вибухова травма та множинні уламкові поранення. Медики борються за їхні життя.

На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах.